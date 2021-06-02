Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor
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Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor

Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 26 yıllık devlet memurluğunun ardından emekli olan Funda Zektaş, ağaç dalları ve köklerini evinden kurduğu atölyede el emeği ile dekoratif aydınlatma sistemlerine dönüştürüyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaklaşık 26 yıllık devlet memurluğunun ardından emekli olan Funda Zektaş, ağaç dalları ve köklerini evinden kurduğu atölyede el emeği ile dekoratif aydınlatma sistemlerine dönüştürüyor.

Funda Zektaş; doğadan topladığı dal ve kök parçalarını işleyerek doğal halleriyle işleyip aydınlatma sistemlerine dönüştürüyor ve insanların beğenisine sunuyor.

5 yıldır evinin bahçesinde kurduğu küçük bir atölyede sanatını yapan Funda Zektaş, bölgedeki çeşitli ağaçların dal ve köklerini özenle işleyerek onlara hayat veriyor.

Bu işe emekli olduktan sonra hobi olarak başlayan 51 yaşındaki Funda Zektaş "Tabiatta yaptığım doğa yürüyüşleri veya deniz kenarında yaptığım kumsaldaki yürüyüşlerle elde ettiğim kök parçaları ağaç parçaları bunların her birinin ayrı böyle bir figürü andırıyor olması veya işte dekoratif anlamda son derece estetik görünüyor olması beni kendine çekti açıkçası orada başladı o heyecan. İstedim ki bunların içerisinde bir işlevsel bir özellik yerleştirelim daha ilgi çekici daha dikkat çekici ya da daha esprili olsun o da en şık şey her mekanda kullanılan aydınlatma geldi aklıma. Bu led aydınlatma olabilir mum aydınlatma veya ampul olarak başladı. 5 yıldır bu işin içerisindeyim ve devam ediyorum her geçen gün de aynı heyecanlı devam etmekteyim. "diye konuştu.

Pandemi döneminde kendine bol bol zaman ayırdığını da söyleyen Zektaş; "Vaktin nasıl geçtiğini anlamıyorsunuz. O yüzden benim birçok insana tavsiyemdir. Neye yetenekleri varsa ne yapabiliyorlar ya da imkan olarak ellerinde imkanları neyse onunla bir şeyler yapmaya uğraşsınlar."dedi. - BALIKESİR

Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor
Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor
Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor
Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor
Dal ve kökleri dekoratif ışık sistemlerine dönüştürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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