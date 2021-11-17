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DAKİKALARCA SÜREN KAVGA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ESENLER'de yabancı uyruklu kalabalık 2 grup arasında dakikalarca süren kavga kameraya yansıdı.

ESENLER, İSTANBUL (DHA) - ESENLER'de yabancı uyruklu kalabalık 2 grup arasında dakikalarca süren Kavga kameraya yansıdı.

Esenler'de bulunan Tekstilkent'te Türkmenistanlılar ile Afganistanlılar arasında tartışma sonrası kavga çıktı. Kalabalık iki grup birbirine girdi. Dakikalarca süren kavgada tekme ve yumruklar konuştu. Kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada yaralananlar olduğu öğrenildi.

DAKİKALARCA SÜREN KAVGA KAMERADA

DAKİKALARCA SÜREN KAVGA KAMERADA

DAKİKALARCA SÜREN KAVGA KAMERADA

DAKİKALARCA SÜREN KAVGA KAMERADA

DAKİKALARCA SÜREN KAVGA KAMERADA

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