Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi

- Dakikalarca polise dil döktü, hem kendisi hem de eşi böyle ceza yedi Polisten hem sürücüye, hem de araç sahibi eşine toplam 5 bin 496 TL ceza Zonguldak'ta trafik polislerinin denetimine takılan ehliyetsiz sürücü; ceza yememek için dakikalarca dil döktü.