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İstanbul, Sabah, Güncel

Dakikalarca durakta beklediler

İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan çalışanlar sabah saatlerinden itibaren işe gitmek üzere evlerinden çıktı.

11.04.2020 09:54 | Son Güncelleme: 11.04.2020 09:54
Dakikalarca durakta beklediler
İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağı kapsamı dışında tutulan çalışanlar sabah saatlerinden itibaren işe gitmek üzere evlerinden çıktı. O vatandaşların dakikalarca otobüs duraklarında toplu taşıma aracı beklediği görüldü. 

"HASTANEMİN ÖNÜNE VEYA YAKININA GİDEN OTOBÜS YOK"

Yoğun bakımda çalışan ve yaklaşık 1 saattir otobüs beklediğini ifade eden bir hemşire, "Benim mesaim saat 08.00 gibi başlıyor. Metroyu kullanıyorum. Metro şu an da çalışmıyor. Hastanemin önüne veya yakınına giden bir otobüs de yok. Şu an polisi aradım ve gelmelerini bekliyorum. Ciddi manada mağdurum. Ne yapacağım? Kaçta gideceğim? Nöbetten arkadaşlarımız çıkacaklar. Şu an onları düşünüyorum. Polisler sağ olsunlar gece saat 3'ten beri bu işlerle uğraştıklarını söylediler" şeklinde konuştu. 

Özel bir hastanede çalışan hemşire Dilan Söyleme ise, "Gitmeye çalışıyorum. Beykoz'dan geliyorum, başka bir otobüsle buraya geldim. Şimdi buradan metroya binemiyorum. Farklı bir otobüs yok. Geri Bağlarbaşı'na gitmem lazım. Bekliyorum. Mesaim saat 8'de başlıyordu. Saatte bir geleceğini söylediler ama gelirse gideceğim" ifadelerini kullandı. 

"SAAT 7'DE DENDİ AMA NE GELEN VAR NE GİDEN"Gece çalışıp sabah evine dönmek isteyenler de otobüs duraklarındaydı. O vatandaşlardan biri, "Sokaklar sessiz de evimize gitmeye çalışıyoruz otobüs gelirse. Saat 7'de dendi ama ne gelen var ne giden. Saat 7'den beri bekliyorum. İETT sayfasından bakıyoruz ama gelen giden yok" diye konuştu.  Durakta bekleyen vatandaşlardan bazıları 1 saatlik bekleyişin ardından gelen ilk otobüse binerek duraktan ayrıldı. 

İETT'DEN SEFER AÇIKLAMASIİETT tarafından sokağa çıkma kararı genelgesinin ardından seferlerle ilgili yapılan açıklamada, " İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağı istisnası olan İstanbullulara, hizmetlerini seyreltilmiş olarak sunacak. Bu kapsamda 445 hatta, sabah ve aksam saatlerinde otobüs seferleri düzenlenecek. Ayrıca metrobüste de sabah 06.00 - 09.00 ve akşam 16.00 - 20.00 saatleri arasında 10 dakika aralıklarla karşılıklı seferler yapılacak" ifadeleri yer aldı. 

"METRO ÇALIŞMADIĞI İÇİN EVİME YÜRÜMEK ZORUNDAYIM"Öte yandan Bağcılar ve Esenler'de durakta bekleyenler oldu,Esenler'de nöbetten çıkan ve evine gitmek için otobüs bekleyen sağlık çalışanı, "Metro çalışmadığı için evime yürümek zorundayım, otobüs bekleyeceğim biraz daha yolumu kısaltmak için, biz mağdur olduk " dedi.Bağcılarda durakta otobüs bekleyen bir sağlık görevlisi  "Hastaneden yeni çıktım yarın sabah tekrar işe geri geleceğim. Metro çalışmadığı için evime yürümek zorundayım, otobüs bekleyeceğim biraz daha yolumu kısaltmak için, biz mağdur olduk." dedi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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