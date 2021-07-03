Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
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Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücüye, polis dakikalarca Alkolmetre dersi verdi.

Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan alkollü sürücüye, polis dakikalarca Alkolmetre dersi verdi. Yoğun uğraşlar üzerine 0.6 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücü Ali Ş.'ninkullandığı motosikletin hurdaya ayrıldığı öğrenildi.

Olay, Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde uygulama yapan Trafik Ekipleri, 3 kişinin yolculuk yaptığı motosikleti durdurdular. Durdurulan motosikletin sürücüsüne alkol testi yapıldı. Alkolmetreye üflemekte zorlanan sürücüye, polis ekipleri dakikalarca dil döktüler. Polis ekipleri, dakikalarca Alkolmetreye nasıl üfleme yapılacağı konusunda eğitim verdiler. Uzun uğraşlar sonucunda başarıyla yapılan ölçümde sürücünün 0.6 promül alkollü olduğu tespit edildi. Motosiklet üzerinde yapılan incelemede ise motosikletin hurdaya ayrıldığı tespit edildi. Motosiklet çekiciyle otoparka çekilirken, alkollü araç kullanmaktan 1339 TL cezai işlem uygulanan sürücü gözaltına alındı.

Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler
Alkollü sürücüye dakikalarca alkolmetre nasıl üflenir dersi verdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

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