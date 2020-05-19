Dakikalar içerisinde 5 dükkanı soyan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti
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Dakikalar içerisinde 5 dükkanı soyan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

ursa'da, korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan iş yerlerine giren 2 hırsız, 1 saatte 5 dükkanı soydu.

19.05.2020 09:51 | Son Güncelleme: 19.05.2020 09:51

ursa'da, korona virüsü önlemleri kapsamında kapalı olan iş yerlerine giren 2 hırsız, 1 saatte 5 dükkanı soydu. Hırsızlar kokoreç dükkanından 2 adet sadaka kutusunu ve 2 tane 30 bin TL değerindeki motosikleti çalarak kayıplara karıştı. Cadde üzerinde başka iş yerlerine de giren aynı hırsızlar, sadaka kutularını ve para bozmak için kasada duran bir miktar paraları alarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anları ve rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 10 Mayıs günü sabaha karşı merkez Osmangazi İlçesi Tahtakale Mahallesi'ndeki kokoreç dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma yasağı kapsamında cadde üzerinde iki şüpheli kapalı olan iş yerlerini gözlemledi. Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarı çıkan 2 şüpheli, kokoreç dükkanının önüne geldi. Kokoreççinin önüne gelen 2 hırsız, bir süre etrafına bakarak caddeyi kontrol etti. Etrafı gözetleyen hırsızlar, içeri girmeye çalışırken bir vatandaş olay yerinden geçti. Şüphelenen vatandaş geri dönerek hırsızlara baktı ve olay yerinden uzaklaştı. Vatandaş uzaklaştıktan sonra iş yerinin raylı sistem kapısını zorlayan hırsızlar, kapıyı sıcak suyla gevşeterek açtı. Hırsızlar, 10 dakika içinde kokoreç dükkanında bulunan iki tane 30 bin TL değerindeki motosikleti ve 2 adet sadaka kutusunu çaldı. İddiaya göre, kokoreç dükkanından çıkan hırsızlar, cadde üzerindeki başka iş yerlerini de kontrol etti. Rahat bir tavırla hareket eden hırsızlar, bir süre sonra cadde üzerindeki başka bir iş yeri önüne gelerek etrafı gözetledi. İçeri giren hırsızlar 15 dakika içinde lokantanın yan keskiyle asma kilidini kırıp, iş yerindeki dükkan malzemelerini çaldı. Dükkan içerisinde rahat tavır sergileyen hırsızlar, iş yerinden çıkıp kayıplara karıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan araştırmalara göre, cadde üzerinde 1 saat içinde 5 tane iş yerlerine girerek, toplam 8 adet sadaka kutusu, para bozmak için kasadaki paraları ve kokoreç dükkanından 2 adet motosikleti çaldıkları belirlendi. İş yeri sahiplerini bilgilendiren ekipler güvenlik kameralarını inceledi. Yaşanan hırsızlık anları ise iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından iş yeri sahipleri, polis merkezine giderek şüpheliler hakkında şikayetçi oldu.

Manzara karşısında şoka girdiklerini belirten iş yeri sahibi Hasan, "Bizim giriş çıkış saatlerimizi biliyorlar. Ramazan ayı olduğu için ortalama saat 4 gibi çıkıyoruz. Şahıslar, taksi durağının ve çevredeki iş yerlerinin kapalı olduklarını bildikleri için biz çıktıktan 5 dakika sonra gelmişler. Sokakların müsait olduğunu biliyorlar ve dakikalar içerisinde dükkanın raylı sistemli kapısı sökmüşler. Motosikletleri içeride bıraktığımız için anahtarlarının da nerede olduğunu bilen birisi ve 5 dakika sonra iki motosikletimi alıp kaçmışlar. Sokağa çıkma yasağı da olduğu için rahat hareket eden hırsızlar, ortalama 1 saatte 4-5 tane arkadaşında iş yerine girdiğini ve bunu yapanlar bu mahallenin çocuklarıdır" dedi.

Bu durumda zor anlar yaşadığını söyleyen Hasan, zaten işler kötü birde bu olay oldu yaklaşık 30 bin TL değerinde olan motosikletimi çaldılar bizi mağdur ettiler" diyerek sözlerini bitirdi.

Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

(Gökay Başdan/İHA)

Dakikalar içerisinde 5 dükkanı soyan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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