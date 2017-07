Dakikada 25 Sayfa A3 Basıyor

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri Canon, kapsamlı ofis teknolojisi portföyünün en yeni cihazını duyurdu. imageRUNNER C3025i, kullanıcıların belge iş akışlarını başından sonuna kadar yönetebilmelerini sağlayan Canon'un ödüllü teknolojisine sahip. Baskı sürecinin her safhasında verimlilik ve üretkenliği geliştirmek için tasarlanmış olan cihaz, küçük ofis ortamlarının optimize edilmesini sağlayan birçok yeni özellikle donatıldı. Canon'un çok fonksiyonlu yazıcılarının A3 renkli segmentinin yeni üyesi olan imageRUNNER C3025i, ilk yatırım maliyetinde avantajlı çözümler sunuyor. Yeni model, aylık baskı hacmi 2.500 sayfa civarında olan son kullanıcıların ihtiyaçlarına göre tasarlandı.



Kolay kullanımlı ve sezgisel 5 inçlik dokunmatik ekran, kullanıcıların cihazı anında çalıştırmalarını sağlayarak ofis verimliliğini arttırıyor. Kompakt cihaz, dakikada 25 sayfalık siyah beyaz ve renkli baskı hızı ile çarpıcı V2 renkli görüntüleme teknolojisini birleştiriyor. Ayrıca, her seferinde yüksek kaliteli çıktılar elde etmek amacıyla, üçü bir arada opsiyonel sonlandırıcı; zımbalama, istek üzerine zımbalama ve ECO zımbalama işlevleri sağlıyor. imageRUNNER C3025i, tarama işlevinin daha yoğun ortamlarda kullanımı için standart olarak çeviren otomatik belge besleyici (RADF) ile de donatıldı.



Kullanıcılar, belgelerini her ne şekilde yaratıyor, paylaşıyor veya yönetiyor olurlarsa olsun imageRUNNER C3025i yeni çalışma yöntemleri sağlıyor. Aynı zamanda tablet, dizüstü bilgisayar ve akıllı telefon gibi birçok kişisel cihazla uyumludur. Kullanıcılar cihaza bağlanır bağlanmaz, Canon'un PRINT Business Uygulaması, AirPrint, Mopria ve Google Yazdırma platformu gibi teknolojiler kullanarak mobil iş akışlarını çalıştırabilirler. Kullanıcılar ayrıca, verilerini kablolu veya kablosuz ağ bağlantıları ile aktarmayı seçebilir ya da güvenlikten taviz vermek zorunda kalmadan, modern çalışma ortamlarının gerekliliklerine ayak uydurabilirler. BT yöneticileri, kullanıcıların şirket ağına kişisel bir cihaz bağlamalarına gerek bırakmayan bir WiFi bağlantıya doğrudan bağlanmalarına yardımcı olabilir.



imageRUNNER C3025i, dijital belge paylaşımına zaman tasarruflu bir yaklaşım getirmenin yanı sıra, beraberinde gelen MF Scan Utility ile tarama iş akışlarını iyileştirir ve kullanıcıların makinenin aranabilir PDF gibi belgeleri yaratma, onları bir e-postaya iliştirme ve belirlenmiş hedeflere doğrudan tarama gibi becerilerinden faydalanabilmelerini sağlar.



Servisi aramadan sorun çözüyor



imageRUNNER C3025i, desteklediği toner yönetimi ve tanılama gibi özellikler ile makinenin kesintisiz olarak çalışabilmesini sağlar. Kullanıcılar, GDLS işlevi sayesinde cihazın donanım yazılımını kolayca güncelleyebilir ve böylece makinelerinden güçlü bir yatırım dönüşü kazanırlar. Ayrıca kullanıcıların, servisi aramalarına gerek kalmadan rutin sorun çözme işlemlerini maliyetsiz olarak kendilerinin yapabilmeleri için makinenin yönetimini kolaylaştıran bakım videoları da bulunur.



Güvenliğinizi en yüksek düzeyde



Yeni model, ileri seviye kimlik doğrulama yöntemleriyle mobil baskı çözümlerini bir arada sunarak kolay baskı imkanı veriyor. Güvenlik, çoğu modern işletme için öncelik olduğundan, imageRUNNER C3025i Canon'un sunduğu etkileyici güvenlik özelliklerinin yönetimini ve uygulanmasını kolaylaştırıyor. Cihazla birlikte gelen yerel güvenli baskı işlevi yanında, IPSec ve şifrelenmiş PDF işlevi opsiyonu sayesinde BT yöneticileri Canon'un uniFLOW yönetim sisteminden yararlanabilir. Böylece kullanıcı erişimini merkezi bir filo çapında yönetebilir ve kontrol edebiliyor.



Canon Europe Ürün Pazarlama Müdürü Dan Woodstock, yeni modeli şöyle yorumluyor: "Biz Canon'da küçük işletmelerin gereksinim ve endişelerini anlıyoruz ve onlara hedeflerine ulaşabilmeleri için yardım sunuyoruz. Dijital çalışmanın küçük ofis ortamlarında yaygınlaşması ile yeni imageRUNNER C3025i, kurumsal baskı ve tarama işlevlerini kompakt bir tasarımla birleştirerek, kullanıcıların her an ve her yerde güvenli ve verimli çalışabilmelerini sağlıyor."



imageRUNNER C3025i



Yazdırma, fotokopi, renkli tarama ve opsiyonel faks



Dakikada 25 A3 sayfalık renkli ve siyah beyaz çıktı



Elverişli mobil yazdırma ve tarama



5 inçlik Renkli Dokunmatik Ekran



Üçü bir arada sonlandırma: