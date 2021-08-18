Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde Aşure Günü etkinliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde Aşure Günü etkinliği

Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde Aşure Günü etkinliği
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde (YEE) Aşure Günü etkinliği düzenlendi.

YEE'nin Dakar'daki merkezinde düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Ahmet Kavas, Dakar YEE Müdürü Merve Işık Elsıkma, Türk kurumlarının temsilcileri, Türkiye mezunu öğrenciler ve YEE kursiyerleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program Büyükelçi Kavas'ın konuşmasıyla devam etti.

Program aşure ikramının ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...
Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Afgan halkının huzuru, bu ülkede yaşayan Türk soydaşlarımızın selameti ve ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her...
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 19 bin 944 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Türk savunma sanayisinde tarihi adım! Yerli motor için tarih 2020 olarak netleşti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Mehmet Şimşek Süleyman Soylu Jens Stoltenberg
Magazin Cimilli İbo Aleyna Tilki Şahan Gökbakar Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Burak Yılmaz Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nde Aşure Günü etkinliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 23:13:35. #1.16#

title