Dakar toz bulutlarına teslim oldu

Senegal'de başkent Dakar başta olmak üzere ülkenin neredeyse tamamı toz bulutlarıyla kaplandı.

Senegal'de başkent Dakar başta olmak üzere ülkenin neredeyse tamamı toz bulutlarıyla kaplandı.

Senegal'de toz bulutları nedeniyle gökyüzü adeta sarı renge boyandı. Başkentte görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.

Uzmanlar, Dakar'da ince partikül (PM2,5) kirliliği seviyesinin "şiddetli kirlilik/sağlıksız" anlamına gelen 80'e ulaşması sonucu, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması ve evlerde pencerelerin hatta perdelerin dahi kapalı tutulması uyarısında bulundu.

Başkentte partikül kirliliği (PM10) yoğunluğu da alarm seviyesi olarak bilinen 190'ını aştı.

Yoğun kirliliğin hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

Çöl kumundan 20 kat daha küçük olan ve mikroskobik kirlilik olarak da adlandırılan PM2,5, doğrudan akciğerlere inebiliyor, kana karışabiliyor, hamilelerde erken doğum ve düşük riskini artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, PM10 yoğunluğunun azami 20, PM2,5 seviyesinin ise 10 olması gerektiğini belirtiyor.

Dakar'da ise ortalama PM10 yoğunluğu 146, PM2,5 seviyesi ise 30 olarak seyrediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan