Dakar Rallisi heyecanı yarın başlıyor
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Dakar Rallisi heyecanı yarın başlıyor

02.01.2021 12:39 | Son Güncelleme: 02.01.2021 12:42
Dakar Rallisi heyecanı yarın başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, yarın başlayacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, yarın başlayacak.

Kazanmak kadar tamamlamanın dahi zor olduğu ralliye üst üste ikinci kez Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak.

Bu yıl 43. kez düzenlenen ralli, Cidde'deki ilk etapla başlayacak ve aynı şehirdeki 12. etapla sona erecek.

Son olarak sürücüler klasmanında İspanyol Carlos Sainz, motosiklet sınıfında ABD'li Ricky Brabec'in kazandığı rallide katılımcılar, 5 bin kilometreye yakın yol katedecek.

Yarışlarda bugüne kadar 30 sürücü çeşitli kazalarda hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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