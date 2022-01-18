Dakar Limanı'nda 3 konteyner kaçak mühimmat ele geçirildi
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Senegal'in başkenti Dakar'da 3 konteyner kaçak mühimmat yakalandı.
Senegal'in başkenti Dakar'da 3 konteyner kaçak mühimmat yakalandı.
Yerel basındaki haberlerde, gümrük yetkililerinin hafta sonu Dakar Limanı'nda, İtalya'dan Dominik Cumhuriyeti'ne doğru ilerleyen Guyana bayraklı bir kargo gemisinde 3 konteyner kaçak mühimmat tespit ettiği belirtildi.
Mühimmatın piyasa değerinin yaklaşık 4,6 milyon avro olduğu kaydedildi.
Olayla ilgili 1 Yunanistan ve 3 Ukrayna vatandaşının gözaltına alındığı öğrenildi.
AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri