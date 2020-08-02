Dakar'ın tarihi çarşısı Sandaga yenilenecek
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Dakar'ın tarihi çarşısı Sandaga yenilenecek

Senegal'in başkenti Dakar'ın en eski çarşısı kabul edilen Sandaga Çarşısı, rehabilite edilmek üzere boşaltılıyor.

Dakar'ın tarihi çarşısı Sandaga yenilenecek
02.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:26

Senegal'in başkenti Dakar'ın en eski çarşısı kabul edilen Sandaga Çarşısı, rehabilite edilmek üzere boşaltılıyor.

Konut, Lojman ve Kamu Hijyeni Bakanlığının "Senegal Sıfır Atık" projesi kapsamında elektronikten giyime, gıdadan mobilyaya, birçok ürünün kayıt dışı satıldığı çarşıdaki iş yeri sahipleri, dükkanlarını boşaltmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve Meclis binasının da yer aldığı Plato bölgesinde bulunan ve 383 dükkanın işletildiği çarşı, bu akşama kadar boşaltılacak akabinde bazı kısımlarının yıkımına başlanacak.

Bu süreçte büyük ölçüde toplanan dükkan sahipleri ise hükümetin kendilerine yeni bir alan vereceği sözüne rağmen bölgeden ayrılmak istemiyor.

Gıda ürünleri satan 30 yaşındaki Mamadou Diallo, 2012'den beri çarşıda dükkan işlettiğini söyledi.

Diallo, "Hükümet bizi başka bir yere yerleştireceğine söz verdi ancak buraya alıştım, burada bir çevrem var. İşlerimiz iyiydi, bizi ne bekliyor bilmiyoruz." dedi.

Sandaga'nın rehabilitesine, çarşıdaki tarihi yapıların zarar görebileceği gerekçesiyle bazı kesimler tarafından karşı çıkılıyordu.

Çarşının yıkımı, esnafla hükümet arasında zaman zaman polemiğe neden olması sebebiyle birkaç kez ertelenmişti.

Mali ve Sudan mimarisinden örnekler kullanılarak 1935'te inşa edilen ve yerel halkla turistlerin uğrak yeri olan Sandaga, Dakar'ın en eski çarşısı olarak kabul ediliyor.

15 milyon avro ayrıldı, 2 yıl sürecek

Yaklaşık 2-3 gün sürmesi beklenen yıkım işlemlerinin ardından çarşıdaki tarihi binaların rehabilitasyonu ve çevre bakımı yapılacak.

Senegal Sıfır Atık projesi kapsamında yaklaşık 15 milyon avronun ayrıldığı Sandaga'nın rehabilitasyon çalışmalarının 2 yıl sürmesi bekleniyor.

Proje, Cumhurbaşkanı Macky Sall'in girişimiyle Nisan 2019'da başlamıştı.

Proje kapsamında Dakar Belediyesi ve Çevre Bakanlığının, başkentin en işlek caddelerindeki seyyar satıcı tezgahlarını kaldıracağı ve caddeleri temizleyeceği duyurulmuştu.

Bunun yanı sıra kolektif yapıların çatısı altında toplanan çok sayıda gönüllü, 2022'de düzenlenecek 4'üncü Gençlik Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliğini yapacak başkentin cadde ve sokaklarını temizleme seferberliği başlatarak projeye destek veriyor.

Kaynak: AA

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