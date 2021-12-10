Dakar'da tasavvuf müziği rüzgarı esti
AA / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel
Senegal'in başkenti Dakar'da tasavvuf müziği konseri verildi.
İSTANBUL (AA) - Senegal'in başkenti Dakar'da tasavvuf müziği konseri verildi.
Dakar Yunus Emre Enstitüsü'nün (YEE) organize ettiği ve Dakar'daki Daniel Sorano gecede, İstanbul Tasavvuf Müziği Korosu müzik severlerle buluştu.
Dakar YEE Müdürü Merve Işık Elsıkma'nın ev sahibi olduğu geceye Türkiye'nin Dakar Büyükelçi Ahmet Kavas, Türk kurumlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.
Yunus Emre'den eserler seslendiren İstanbul Tasavvuf Müziği Korosu davetliler tarafından beğeniyle karşılandı.
AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet