Dakar'da düzenlenen Çin-Afrika İş Birliği Forumu sona erdi

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Çin- Afrika İş Birliği Forumu (FOCAC) Bakanlar Konferansı sona erdi.

Forum, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall'in konuşmalarıyla kapandı.

Çin Dışişleri Bakanı Yi, "Forum ilk başladığı 20 yıldan bu yana çok yol kat etti. Çin Afrika'nın en samimi, en güvenilir ve en uzun süreli partneri olarak kalmaya devam edecek." dedi.

Dakar'da Afrikalı mevkidaşlarıyla verimli görüşmeler gerçekleştirdiğini kaydeden Yi, Afrika ülkelerine Çin-Afrika ilişkilerine katkılarından dolayı teşekkür etti.

Senegal Dışişleri Bakanı Sall da forumun, Afrika-Çin arasındaki ilişkiyi "daha iyi ayarlamak adına bir dönüm noktası" olduğunu dile getirdi.

Çin ve Afrika arasındaki iş birliğinin kıtadaki diğer ülkeler tarafından "dinamik" olarak değerlendirildiğine vurgu yapan Sall, forum kapsamında birçok farklı konuda görüş alışverişinde bulunduklarını vurguladı.

AA / Fatma Esma Arslan - Son Dakika Haberleri

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