Dakar'da aşırı yağışlar sele neden oldu
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Dakar'da aşırı yağışlar sele neden oldu

Dakar'da aşırı yağışlar sele neden oldu
Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan - Haberler | Güncel

Senegal'in başkenti Dakar'da 2 gündür etkili olan aşırı yağışlar, şehrin bazı mahallelerini su altında bıraktı.

Senegal'in başkenti Dakar'da 2 gündür etkili olan aşırı yağışlar, şehrin bazı mahallelerini su altında bıraktı.

Dakar'ın Fann Residence bölgesindeki ana yol, saatler süren sağanak yüzünden sularla kaplandı. Sel nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken bazıları da yolda kaldı.

Kentin birçok mahallesinde benzer manzaralara rastlanırken, Dakar'ın Rufisque, Mbao et Keur Massar banliyölerinin de sele teslim olduğu öğrenildi.

Temmuzdan ekime kadar yağış alan Senegal, altyapı eksikliği nedeniyle sel problemini çözemiyor.

Cumhurbaşkanı Macky Sall, "On yıllık Sel Yönetim Programı (PDGI)" isimli projesini, 2012'de ilk seçim kampanyasında tanıtmıştı.

Hükümet, proje için bugüne kadar 780 milyon avro harcandığını belirtse de başta Dakar olmak üzere Senegal'in birçok bölgesinde yağış mevsiminde yaşanan sel sorununa hala çözüm bulunamadı.

Geçen yıl da şiddetli yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Sall, projeye 47 milyon avro daha ödenek ayrılacağını duyurmuştu.

Batı Afrika'da haziran itibarıyla başlayan yağış mevsimi eylüle kadar devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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