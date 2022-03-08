DAKAF-22'nin paydaşları ETÜ'de bir araya geldi

ERZURUM (İHA) - Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarının (DAKAF-22) paydaşları, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak'ın misafiri oldu.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen görüşmeye Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ve Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu katıldı.

Misafirlerini ETÜ'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek sözlerine başlayan Rektör Bülent Çakmak, üniversitenin yapmış olduğu bilimsel ve akademik çalışmalar hakkında konukları ile bilgi paylaşımında bulundu. Ülkemizin başlatmış olduğu yerli ve milli teknoloji hamlesine uygun projeleri hayata geçirdiklerini aktaran ve bu kapsamda özellikle Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesinde bilimsel faaliyetlere devam ettiklerini vurgulayan Rektör Çakmak, DAKAF-22'de yer alan ETÜ stantlarında yenilikçi ve Ar-Ge odaklı yapılan çalışmaların öğrencilerle buluşturulduğunu ifade etti.

Bölgesel kariyer fuarlarının öğrenci-sektör buluşmaları için oldukça önemli olduğunu belirten ve bu doğrultuda düzenlenen DAKAF-22'nin öğrenciler açısından ciddi bir hareketliliğe sebep olduğunu söyleyen Rektör Çakmak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinatörlüğünde, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde ve bölge üniversiteleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının paydaşlığında düzenlenen fuara göstermiş oldukları katkılardan dolayı misafirlerine teşekkür etti. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı / Yerel