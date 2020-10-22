DAKA personel alımı yapıyor! Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı personel alımı ne zaman?

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı uzman ve denetçi kadroları için personel alımı gerçekleştirecek. DAKA bünyesinde görevlendirilmek üzere aday başvuruları 23 Ekim'de alınmaya başlayacak. T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) başvuru şartları neler?

T.C. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinde görevlendirilmek üzere iki uzman ve bir de iç denetçi alımı gerçekleştirilecek. Başvurularını gerçekleştiren adaylar arasından sözlü mülakatta başarılı olanlar DAKA bünyesinde görevlendirilecek. İşte, DAKA başvuru şartları ve başvuru ekranı...

DAKA PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, 23 Ekim 2020 - 09 Kasım 2020 tarihleri arasında ajanssinavbasvuru.sanayi.gov.tr internet adresinde bulunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Sınav Başvuru bağlantısından yapılacaktır.

Başvurular, yukarıda belirtilen internet adresi üzerinden "Başvuru Formu" eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır. Adayların, yukarıda belirtilen sınav giriş şartlarını ve tercih nedenlerini kanıtlayıcı bilgi ve belgeleri elektronik ortamda taratıp başvuru formunun ilgili bölümlerine eklemeleri zorunludur. Sadece elektronik ortamda yapılan başvurular geçerli olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile elden, eposta, posta veya diğer elektronik ortamlar yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,

ç) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

DAKA PERSONEL ALIMI DETAYLARI...