DAKA Genel Sekreteri Güray'dan HATSO'ya ziyaret

28.11.2019 17:36 | Son Güncelleme: 28.11.2019 17:54

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri İbrahim Güray ve beraberindekiler Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Taş, yaptığı yazılı açıklamada, DAKA'nın bölgedeki kamu kuruluşlarına, yatırımcı ve KOBİ'lere sunduğu hizmetlerle bölgenin kalkınmasında önemli rol oynadığını belirtti.

DAKA'nın Hakkari'nin kış turizminin gelişmesine katkı sağladığını bildiren Taş, şu ifadeleri kullandı:

"8 yıl önce hizmete açılan 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi, DAKA desteğiyle 15 milyon liraya telesiyej sistemi ve yeni pist alanları yapıldı. Kayak merkezinde 100 yataklı otel yapılıyor. Her yıl 100 binden fazla kayakseveri ağırlamayı hedefliyoruz. Bölgemizin gelişmesi için ekonomik ve sosyal alanlarında yapılan yatırımların gerçekleşmesinde kurulduğu günden bugüne kadar büyük katkıları olan DAKA ve ekibine teşekkür ediyorum."

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Taş, Güray'a plaket takdim etti.

Kaynak: AA