Daka Fizibilite Desteği Programı Başvuruları Başladı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı için başvuruların başladığı bildirildi.

DAKA'dan yapılan açıklamada, 2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı için 20 Nisan 2018 tarihi itibariyle Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden başvuruya açıldığı belirtildi. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerini kapsayan TRB2 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına destek sağlamayı amaçlayan programın önceliklerinin ise; 2014 - 2023 bölge planında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine, beşeri sermayenin geliştirilmesine, tekstil ve hazır giyim sektörünün geliştirilmesine, tarımsal üretimdeki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak ve turizm gelirlerinin artırılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarının desteklenmesi olduğu kaydedildi.

Proje bütçesinin 1 milyon 220 bin TL olduğu ifade edilen açıklamada, "Destek miktarı asgari 20 bin, azami tutar olarak da 125 bin TL'dir. Proje için yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile birlikler ve kooperatifler başvurabilir. Son elektronik başvuru tarihi 24 Aralık 2018, son taahhütname teslim tarihi ise 31 Aralık 2018'dir" denildi. - VAN