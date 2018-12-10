Daka Destekli Tanıtım Atağı

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) koordinasyonunda bölgenin turizm paydaşlarıyla Travel Turkey Fuarı'na katılım sağlandı.

6-8 Aralık 2018 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenen 12. Travel Turkey İzmir Turizm Fuar ve Kongresine Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden il kültür ve turizm müdürlükleri, seyahat acenteleri, turizm taşımacılık firmaları ve otellerden oluşan 17 kurum ve firmayla katılım sağlandı.

Bölgeye gelen turist sayısında artış sağlanması, acente ve otellerin iş ağlarını genişletmeleri ve bölge illerinin turizm değerlerinin tanıtılması amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından kiralanan ve tasarımı yapılan stant alanı katılımcılara tahsis edilerek, kurum ve firmaların tanıtım ve faaliyetlerini standa gelen yerli ve yabancı sektör temsilcilerine ve ziyaretçilere aktarması sağlandı.

2017 yılında 36 farklı ülkeden bin 284 katılımcının yer aldığı Travel Turkey İzmir Fuarı, 63 farklı ülkeden 44 bin 589 kişi tarafından ziyaret edilmişti. - VAN