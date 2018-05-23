Daka'dan Van'da Yatırım Altyapısına Destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen "Van Organize Sanayi Bölgesi Yol Altyapısının Güçlendirilmesi ve Sıcak Asfalt ile Yenileme Projesi"nin imza töreni yarın yapılacak.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen 2018 Yılı Yatırım Altyapısının Güçlendirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında "Van Organize Sanayi Bölgesi Yol Altyapısının Güçlendirilmesi ve Sıcak Asfalt ile Yenileme Projesi"nin imza töreni 24 Mayıs 2018 Perşembe günü saat 13: 30'da Van Valiliğinde gerçekleştirilecek. İmza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Murat Zorluoğlu, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray katılacak.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "5 milyon 401 bin 802 TL toplam yatırım tutarı olan projenin 3 milyon 305 bin 639 TL'lik kısmı Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı desteği ile finanse edilmektedir. Kalan 2 milyon 96 bin 183 TL'lik kısmı ise Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve proje ortağı olan Van Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilecek proje kapsamında, Van Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 1. ve 2. Etapta bulunan 7 bin 222 metre uzunluğunda 11 adet yolun sıcak asfalt uygulaması yapılmak suretiyle yenilenerek Van OSB altyapısının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Yenilenmesi planlanan yollar çift şerit ve 20 metre genişliğinde ana yollar ve 17 metre, 13.5 metre ve 10 metre genişliğinde ve tek şerit olan ara yollardan oluşmaktadır. İklim koşullarının ağır geçmesi, sanayi bölgesinin hızlı büyümesi ve yeni etapların faaliyete geçmesi, yeni etapların altyapı çalışmaları dolayısıyla ağır tonajlı iş makinalarının yoğun bir şekilde bu yolları kullanması nedeniyle yolların deformasyona uğraması sonucunda 1. ve 2. etapta bulunan yolların ve altyapıların revizyon ihtiyacı kaçınılmaz olmuştur. Van Organize Sanayi Bölgesinde 1. ve 2. Etap Yatırım Bölgesi 127 hektardan oluşmakta olup bu etaplarda toplam 83 yatırımcı fabrika inşaatlarını tamamlamış ve üretimlerine devam etmektedirler. Proje ile ulusal ve uluslararası yabancı yatırımcılara yenilenmiş ve modern yollara sahip, altyapısı, üstyapısı ve çevre düzenlemesi yapılmış modern bir yatırım ortamı hazırlayarak Organize Sanayi Bölgesinde istihdam ve yatırımcı kapasitesinin arttırılması hedeflenmektedir1 ifadelerine yer verildi. - VAN