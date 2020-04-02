DAKA'dan korona virüsle mücadeleye 7 milyon TL destek
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DAKA'dan korona virüsle mücadeleye 7 milyon TL destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA olarak 4 ilde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için geliştirilecek projelere 7 milyon lira destek sunacaklarını bildirdi.

02.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 02.04.2020 16:33
DAKA'dan korona virüsle mücadeleye 7 milyon TL destek

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA olarak 4 ilde yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele için geliştirilecek projelere 7 milyon lira destek sunacaklarını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Bitlis, Hakkari, Muş ve Van illerinden oluşan TRB2 Bölgesinde faaliyet gösteren Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA), Korona Virüsüyle Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Halil İbrahim Güray, korona virüs salgın riskinin bölgemizde yayılımının en aza indirilmesi, salgınla mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemek amacıyla COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programını ilan ettiklerini söyledi. Güray, "7 milyon TL toplam bütçeye sahip program kapsamında 4 ilden sunulacak, korona virüs salgını ile mücadeleye katkı sağlayan ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere 200 bin ile 1,5 milyon TL arasında destek verilecek ve desteklenecek projeler 1 ile 3 ay arasında uygulanacak. Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri ile kar amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişilerin başvuru yapabileceği programa başvurular 30 Nisan 2020 saat 17.00'ye kadar devam edecek. Programla ilgili detaylı bilgi ve belgelere www.daka.org.tr adresinden ulaşılabilirken, programla ilgili sorular pybdestek@daka.org.tr adresine iletilebilecek. DAKA tarafından açıklanan program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda kalkınma ajansları aracılığıyla korona virüs ile mücadelede uygulanacak aşamalı bir planın birinci aşaması kapsamında hayata geçiriliyor. Korona Virüsüyle Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile kalkınma ajanslarınca tüm Türkiye'de salgın riskinin ülkemizde yayılımını en aza indirmeye yönelik acil çözüm sunan projeler desteklenecek. Programın 3 temel önceliğini virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılması oluşturuyor. Korona Virüsüyle Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında yenilikçi uygulama geliştirilen projeler desteklenirken, programdan kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte sivil toplum örgütleri ile firmalar yararlanabilecek. Türkiye genelindeki 26 ajansın hepsinin dahil olduğu süreçte haftanın her günü elektronik olarak başvuru yapılabilecek. Toplam bütçe büyüklüğü yaklaşık 220 milyon lira olarak belirlenen, 1 ay süreyle askıda kalacak programa yapılan başvurular ilgili ajanslar tarafından 3 gün içinde sonuçlandırılacak. Planın bir diğer aşaması ise salgın sonrası iyileştirme çalışması olacak. Bu kapsamda, tüm kalkınma ajansları korona virüs salgınının bölgelerindeki sosyoekonomik etkilerinin iyileştirilmesine dönük çalışmalara şimdiden başlayacak. Salgından en çok etkilenen sektörler ve toplum kesimleri için yapılabilecekler bölgesel düzeyde tespit edilip raporlanacak. Bu raporlar ulusal düzeyde yapılacak çalışmalara da girdi teşkil edecek" dedi. - VAN

Kaynak: İHA

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