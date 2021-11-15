DAK'tan anlamlı ziyaretler - Haberler
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DAK'tan anlamlı ziyaretler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
DAK'tan anlamlı ziyaretler

Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli yerleri ziyaret etti.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Dorlion Arama Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da Anıtkabir ve Kurtuluş Savaşı'nda önemli yerleri ziyaret etti.

Dorlion Arama Kurtarma Derneği üyeleri her yıl olduğu gibi Anıtkabir'e giderek Mustafa Kemal Atatürk'ün kabrini ziyaret etti. Anıtkabir'in ardından Sakarya Meydan Muharebesi'nde savaşın idare edildiği Alagöz Cephe Karargahını ziyaret eden DAK üyeleri, daha sonra Duatepe'ye geçerek Kurtuluş Savaşı'nın şehit ve gazilerini andı. - ESKİŞEHİR

DAK'tan anlamlı ziyaretler

DAK'tan anlamlı ziyaretler

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