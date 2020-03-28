DAK/SAR gönüllüleri vatandaşları evde kalmaya davet etti
DAK/SAR denizde arama ve kurtarma gönüllüleri, yayınladıkları video aracılığıyla korona virüsüne karşı vatandaşları evlerinde kalmaya davet etti.
28.03.2020 13:14 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:14
DAK/SAR denizde arama ve kurtarma gönüllüleri, yayınladıkları video aracılığıyla korona virüsüne karşı vatandaşları evlerinde kalmaya davet etti.
DAK/SAR denizde gönüllü arama ve kurtarma örgütünün gönüllüleri, pandemi düzeyindeki korona virüs salgınına karşı vatandaşları uyardı. DAK/SAR gönüllüleri evlerinde çektikleri videoda vatandaşlara 'evinizde kalın, risk almayın' mesajı vererek herkesi evinde kalmaya davet etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA