DAK kuyuda günlerdir mahsur alan yavru kediyi kurtardı
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DAK kuyuda günlerdir mahsur alan yavru kediyi kurtardı

04.10.2020 14:14 | Son Güncelleme: 04.10.2020 14:17
DAK kuyuda günlerdir mahsur alan yavru kediyi kurtardı

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri, gelen ihbar üzerine Mahmudiye ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde tarlaların ortasındaki kuyuda 4 gündür mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

Eskişehir Dorlion Arama ve Kurtarma Derneği (DAK) üyeleri, gelen ihbar üzerine Mahmudiye ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde tarlaların ortasındaki kuyuda 4 gündür mahsur kalan yavru kediyi kurtardı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde 12 metre derinliğindeki kuyuya bir kedi düştüğü ihbarını alan DAK ekipleri bölgeye gitti. Yapılan çalışmalar sonucunda yavru kedi 4 gündür mahsur kaldığı tarlanın ortasındaki kuyudan çıkarıldı. Kurtarılan kedi, daha sonra ekipler tarafından Sempati Hayvan Hastanesine götürüldü. Burada gerekli tedavileri yapılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla alakalı açıklama yapan Dernek Başkanı Abdullah Aydıngör, "Tarlaların ortasında bulunan 12 metre derinliğe sahip kör kuyudan kediyi kurtardık. Aç ve susuz kalmış, bir gün daha dayanamazdı. 10 kişilik ekibimiz başarılı bir iş çıkarttı. Kediciği ardından veterinere götürdük, burada gerekli tedavileri yapıldı. Sağlık durumu gayet iyi. Dorlion Arama ve Kurtarma olarak her zaman canların, ihtiyacı olanların yanındayız" dedi. - ESKİŞEHİR

DAK kuyuda günlerdir mahsur alan yavru kediyi kurtardı
DAK kuyuda günlerdir mahsur alan yavru kediyi kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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