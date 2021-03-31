DAK'ın verdiği doğada arama kurtarma eğitimi başarıyla tamamlandı
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DAK'ın verdiği doğada arama kurtarma eğitimi başarıyla tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
DAK'ın verdiği doğada arama kurtarma eğitimi başarıyla tamamlandı

Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi tarafından verilen doğada arama kurtarma eğitimi başarıyla tamamlandı.

Dorlion Arama Kurtarma (DAK) ekibi tarafından verilen doğada arama kurtarma eğitimi başarıyla tamamlandı.

DAK ekibince düzenlenen ve Eskişehir AFAD İl Müdürlüğünün destek verdiği eğitimi başarı ile sonlandırıldı. Doğada Arama Kurtarma Eğitim Birimi tarafından, arazide yaralı taşıma, yüksekten sedye ile iniş ve havai hat kurulumunu ve yaralı tahliyesi eğitimi verildi.

DAK Başkanı Abdullah Aydıngör, ekibinin akredite sürecinde çok faal ve kendinden emin şekilde ilerlediğini, buna bağlı olarak Eskişehir AFAD doğada arama kurtarma ekibinin katkıları ile bir eğitim daha başarı ile tamamladıklarını dile getirdi. Ayrıca Aydingör, ekip olarak her türlü afete hazır olduklarını ve eğitim ve tatbikatlarla sürekli ekibin hazır halde tutulduğunu belirtti. Abdullah Aydingör "Bu eğitimde bize destek olan Eskişehir AFAD doğada arama kurtarma eğitmenlerine ayrıca teşekkür ederiz. Bundan sonra da eğitimlerimiz devam edecektir" dedi.

Başkan Yardımcısı Ümit Avcı ise, ekibin eğitim ve tatbikatları gerçeği aratmayacak şekilde yaptıklarını ve bu şekilde ekip dinamizmini sürekli yükselttiklerinin altını çizdi. - ESKİŞEHİR

DAK'ın verdiği doğada arama kurtarma eğitimi başarıyla tamamlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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