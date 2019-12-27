Daireyi verdi, mücevher setini aldı

27.12.2019 15:56 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:56

Antalya'da, gayrimenkul ve otomobil takas yöntemiyle satışın yapıldığı 'İstanbul Altın ve Pırlanta İndirim Çadırı' kuruldu. Çadıra gelen müteahhit Abdullah Aytar (45), daire tapusuyla takas yaparak, eşi için 700 bin liralık pırlanta set satın aldı.'İstanbul Altın ve Pırlanta İndirim Çadırı', Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan alışveriş merkezi yanında açıldı. İndirim çadırında altın, elmas ve pırlanta takılar, yüzde 50'ye varan indirimle satışa sunuldu. Takılar, 8 aya kadar taksit imkanının yanı sıra gayrimenkul ve otomobil takasıyla da satılıyor. İndirim çadırında altın kolye 250- 1500 TL, pırlanta kolye 1500- 700 bin TL, elmas kolye 1000- 200 bin TL, altın yüzük 250- 2 bin TL, pırlanta yüzük 900- 350 bin TL, elmas yüzük 900- 100 bin TL, altın set 1500- 10 bin TL, pırlanta set 4 bin- 700 bin TL, elmas set ise 2 bin- 200 bin TL'den satışa sunuldu. Tek taş pırlanta yüzükler 900 TL, baget yüzükler 900 TL ve beştaş yüzükler 1500 TL'den başlayan fiyatlarla çadırda satışa çıkarıldı. Erkekler için 5 bin- 20 bin TL'ye tespihler çadırda yer alırken, bebekler için de altın biberon ve emzik 575 TL'den satışa sunuldu. Altın ve pırlanta çadırında en çok baget ve elmas yüzükler ilgi çekti.TAKAS YÖNTEMİYLE SATIŞProjede görev alan Mustafa Çetin, çadırın 7 Ocak 2020'ye kadar açık kalacağını söyledi. Çetin, şık tasarımı olan, her bütçeye uygun ürünlerin 'İmalattan tüketiciye' sloganıyla satışa sunulduğunu belirterek, ziyaretçilerin yüzde 50'ye varan indirimlerin yanı sıra sürpriz kampanyalardan faydalanabileceğini kaydetti.Proje sorumlusu Emrah Baygın ise Antalya'da ilk kez takas yöntemiyle kuyum yatırımı yapmak isteyenlere cazip kampanyalar sunulduğunu anlattı. Son yıllarda altın yerine pırlanta ve elmas gibi ürünlere yatırım yapıldığını belirten Baygın, Tüketici dilerse indirim çadırımızı ziyaret ederek, gayrimenkulünü veya eş değerdeki otomobillerini altın ya da pırlanta mücevherle takas edebiliyor. Asıl amacımız, ekonominin canlanması ve vatandaşlarımızın indirimli alışveriş yapması. Bu bağlamda Antalyalıları mutlaka çadırımıza davet ediyoruz dedi.

Antalya'da müteahhitlik yapan Abdullah Aytar, eşinin pırlanta takı setini beğenmesi üzerine 1 daireyi takas yöntemiyle Emrah Baygın ve Mustafa Çetin'e teklif etti. İndirim çadırını eşiyle birlikte ziyaret eden müteahhidin teklifini kabul eden ortaklar, 900 bin TL değerindeki kolye, küpe, yüzük ve bilezikten oluşan seti indirimle 700 bin TL'ye daire ile takas etti. 3 binden fazla pırlanta taşla süslenmiş seti satın alan Abdullah Aytar, Eşim bu seti çok beğendiği için ben de yeni bitirdiğimiz inşaatın bir katını vererek, takas yöntemiyle bu seti alıp, eşime yeni yıl sürprizi yaptım dedi.

Kaynak: DHA