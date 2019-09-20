Dairesinden kötü kokular gelince öldüğü ortaya çıktı

20.09.2019 02:16

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde, yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu, oturduğu dairenin banyo kısmında ölü bulundu. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Zorlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zafer Mahallesi 813 sokaktaki bir apartmanın 5'inci katında yalnız yaşadığı öğrenilen Mustafa Zorlu'dan bir süredir haber alamayan ve daireden kötü kokular geldiği fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine söz konusu adrese gelen polis ekipleri, bir süre Zorlu'nun kapısını çaldı açan olmayınca ekipler çilingir yardımı ile daireye girdi. Dairede inceleme yapan ekipler, Zorlu'yu banyoda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Zorlu'nun yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilirken, olay yeri inceleme ekipleri evde çalışma yaptı. Zorlu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA