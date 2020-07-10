Dairesinden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı İzmir'in Buca ilçesinde bir süredir haber alınamayan şahsın dairesinden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı.

İzmir'in Buca ilçesinde bir süredir haber alınamayan şahsın dairesinden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı. Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay gece saatlerinde Kozağaç Mahallesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre bir süredir kendisinden haber alınamayan Akın Ünal'ın dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine, komşuları durumu Ünal'ın yakınlarına bildirdi. Ünal'ın yakınları kapıyı defalarca çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine durum polis ekiplerine bildirildi.

Yerde cansız bedeni bulundu

İhbar üzerine apartman dairesine giden polis ekipleri, yakınlarıyla birlikte Akın Ünal'ın evine girdi ve talihsiz adamın cansız bedenini yerde buldu. Ünal'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Akın Ünal'ın kesin ölüm nedeni burada yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA