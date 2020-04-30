Dairenin mutfağında yangın çıktı

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

MUĞLA'nın Milas ilçesindeki bir apartman dairesinin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Can kaybının olmadığı yangın maddi hasara yol açtı.

Halil Bey Bulvarı'nda bir apartmanın 6'ncı ve son katındaki dairede, bugün saat 09.00 sıralarında mutfakta yangın başladı. Ocakta çıkan yangın, mutfağa yayıldı. Alevlerden yara almadan kurtulan ev sahibi Ayşe Bilge, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ölen ya da yaralanan kimsenin bulunmadığı yangın maddi hasara yol açtı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA