Dairedeki koku ekipleri harekete geçirdi, evde kedinin öldüğü belirlendi
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Dairedeki koku ekipleri harekete geçirdi, evde kedinin öldüğü belirlendi

İZMİT'te bir binanın giriş katından yayılan koku ekipleri harekete geçirdi.

Dairedeki koku ekipleri harekete geçirdi, evde kedinin öldüğü belirlendi
30.06.2020 15:21 | Son Güncelleme: 30.06.2020 15:25
İZMİT'te bir binanın giriş katından yayılan koku ekipleri harekete geçirdi. Dairenin kilitli kapısını kırarak açan ekipler, kokunun kaynağının evde ölen kedi olduğunu belirledi.

Hacı Hızır Mahallesi Mantar Çeşme Sokak'taki 3 katlı bir binanın giriş katından kötü kokular gelmesi üzerine, mahalle halkı ekiplere ihbarda bulundu. Evde yaşayanlara ulaşılamaması ve kapıyı kimsenin açmaması üzerine polis ve itfaiye ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Her ihtimale karşı olay yerine ambulans da çağırıldı. Ekiplerin dairede yaptığı incelemede, ölü kedi bulundu. Kokunun kaynağının ölü kedi olduğu belirlendi. Hacı Hızır Mahallesi Muhtarı Lütfü Bodur, ölen kediyi bir poşete koyup, çöpe attı.

'MAHALLEDE, 'CESET OLABİLİR Mİ?' DİYE BİR PANİK VARDI'Mahalle halkının evde ceset olmasından şüphelendiğini söyleyen Hacı Hızır Mahallesi Muhtarı Lütfü Bodur, "Bu kişiler kiracıymış bildiğimiz kadarıyla. Bunlar baba-oğul pazarcılık yapıyorlardı. Daha sonra pandemi döneminde burayı terk etmişler. Burada, muhtarlıkta kayıtları duruyor. Nereye gittikleri belirsiz. Buradan bir koku geliyordu. Biz de tedbir amaçlı 112'yi aradık. Buranın açılması için mal sahibine de haber verdik. Mal sahibiyle birlikte buranın açılmasını istedik. Savcı beye de danıştılar, sağ olsun savcı bey de müsaade etti. İçeri girdiğimizde baktık ki, orada camın kenarında kedi ölmüş. Koku vardı. Zaten hayvan da kurtlanmış. Özellikle buranın arka sokağı olan Hacı Hızır Sokak'taki evlere çok rahatsızlık verdi. Mahallede, 'Ceset olabilir mi?' diye bir panik vardı. Çünkü kimse burada oturanları görmedi. Gittiklerini de fark etmedik. Sadece araçlarının burada olmamasından dolayı gittiklerini düşünüyoruz. Çok şükür ki, öyle bir şey olmadı. Gereğini yaptık" dedi.'1 HAFTADIR KESKİN BİR KONU VARDI'Mahalledeki kokudan çok büyük rahatsızlık duyduklarını söyleyen Yasemin Erez, "Yaklaşık 1 haftadır mahallemizde ağır, keskin bir koku vardı. Evimizin arka cephesindeydi. Biz de bu kokudan rahatsızlık duyduğumuz için ekipleri çağırdık. Muhtarımızdan yardım istedik. Onlar da konuyla ilgili ellerinden geldiğince bize yardımcı oldular" diye konuştu.

- Kocaeli

Kaynak: DHA

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