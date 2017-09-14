Dairede Çıkan Yangın Korkuttu

ANTALYA'da bir apartmanın 5'inci katındaki dairede çıkan yangın, itfaiyenin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. İtfaiye ekipleri, bilinçsizce park edilen motosiklet yüzünden sokağa girmekte zorluk çekti.



Polis ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren yangın, sabah saatlerinde Muratpaşa İlçesi Gençlik Mahallesi'nde 6 katlı bir apartmanın 5'inci katında Nazım Şerbetçioğlu'na ait dairede çıktı. Evden duman çıktığını görenler durumu itfaiye ve polise bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese giden ekipler, park edilen motosiklet yüzünden sokağa girmekte zorlandı. Ekipler, bir süre yaşanan uğraşın ardından yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiyenin merdiveni ile 5'nici kattan giren ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Polis, ev sahibi Nazım Şerbetçioğlu'nun il dışında olduğunu belirledi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - Antalya