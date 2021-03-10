Daire Başkanları Karaman'da incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer ve Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanı Bülent Merdan, Karaman'da incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Yönetim Hizmetleri Daire Başkanı Tuğçe Özer ve Personel Genel Müdürlüğü İşçi ve Sözleşmeli Personel Daire Başkanı Bülent Merdan, Karaman'da incelemelerde bulundu.

Daire başkanları ilk olarak Karaman Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek ve birim müdürleri ile bir araya geldi. Makamda gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Ali Osman Bebek, Özer ve Merdan'a kurum faaliyetleri, 2020 yılı faaliyet gösteren spor branşları, sporcu istatistikleri, bakanlığa bağlı yurtlarının doluluk oranı, Sporcu Eğitim Merkezi, Gençlik Merkezi ve çalışmaları, yurt hizmetleri, tesisler ve yatırımlar gibi konularda brifing verdi.

Brifingin ardından yurtlar, spor tesisleri, gençlik merkezleri gibi yerlerin pandemi sonrası normalleşme sürecinde tam kapasite ile sağlıklı bir şekilde hizmet verebilmesi ve Bakanlığın çalışmalarının il genelinde uygulanma durumuna dair değerlendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Ziyaret, yurt ve gençlik merkezlerindeki covid-19 tedbirleri kapsamında yapılan incelemelerin ardından sonra erdi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı