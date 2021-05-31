Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın'dan Özel Eğitim Kurumlarımıza Ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın'dan Özel Eğitim Kurumlarımıza Ziyaret

Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın'dan Özel Eğitim Kurumlarımıza Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

BİLSEM'lerimiz üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

BİLSEM'lerimiz üretmeye ve geliştirmeye devam ediyor.

Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Sayın Mecit Ramazan Barın, Zonguldak Ereğli Şahinde Hayrettin Yavuz Bilim ve Sanat Merkezi'miz ile Düzce Bilim ve Sanat Merkezi'mizi ziyaret ederek patent, faydalı model ve tasarım tescili alan ürünleri tek tek görüp ürünleri inceledi.

Özel Yeteneklilerin Geliştirilmesi Daire Başkanı Sayın Mecit Ramazan Barın, Düzce ilimizdeki BİLSEM'imizi gezdikten sonra Düzce ilindeki özel eğitim kurumları da ziyaret edip kurum idarecileri ve öğretmenlerinden bilgiler aldı.

TEKNOFEST, TÜBİTAK, Zekathon. . yarışmaları kapsamında üretilen projeler ile patent başvurularını yakından inceleyip kurum idarecilerinden yapılan çalışmalar, kurumun genel yapısı, personel durumu, yürütülen projeler hakkında bilgi alıp dezenfeksiyon ve hijyen çalışmalarını yerinde gördü. Başkan Barın, özel yetenekli yavrularımıza farklılaştırılmış eğitim programları uygulayıp birikimlerinden yeni çıkarımlara vararak görüşlerini yaratıcı bir biçimde dile getirebilen; öz disiplinli, öz saygılı, evrensel ve ulusal değerleri özümsemiş, topluma yön verecek liderler yetiştirme gayreti içerisinde olan bilim ve sanat merkezlerimiz için gereken her türlü katkıyı sağlayacaklarını bildirdi.

Bilim ve sanat merkezlerindeki öğretmen, öğrenci ve kurum idarecileri ile hoş sohbet eden Başkan Barın; zor zamanlardan geçildiğini, okula uyum sürecinde çocuklarımızla ailelerine yönelik yapılan ve yapılacak çalışmalardan bahsederek çocuklarımızı güvende tutmak için ellerinden gelenin fazlasını yapacaklarını söyledi.

Küresel salgın döneminin başından bu yana büyük emek verip çocuklarımıza ulaşarak öğrencilerimizi yalnız bırakmayan öğretmen ve idarecilerimize bu zor zamanlardaki fedakarlıkları ve gayretleri için teşekkürlerini ileten Başkan Ramazan Barın; öğrenci, öğretmen ve kurum idarecilerine çalışmalarında başarılar dileyerek ziyaretini tamamladı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Müge Anlı Beren Saat Seda Sayan Mehmet Ali Erbil
Spor Enes Ünal Ergin Ataman Merih Demiral Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Daire Başkanımız Sayın Mecit Ramazan Barın'dan Özel Eğitim Kurumlarımıza Ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 22:18:34. #1.14#

title