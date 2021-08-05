Daire Başkanı Yıldız, Hatay'daki imam hatip okullarında incelemelerde bulundu

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Afrin programının ardından Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda eğitim konularına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Uluslararası Eğitim ve Öğretim Daire Başkanı Mustafa Yıldız, Afrin programının ardından Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıda eğitim konularına ilişkin istişare ve değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Hatay ve ilçelerindeki imam hatip okullarının yöneticileriyle de bir araya gelen Yıldız, yapılan faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Yıldız daha sonra Reyhanlı ilçesinde bulunan Ebu Ubeyde Uluslarasi İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaynak: Habermetre