Daire Başkanı Kaynak'tan Akpınar Tesisleri'ne İnceleme

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak, Şehzadeler ilçesinde bulunan ve Manisa merkezin yüzde 70'ine içme suyu sağlayan Akpınar İçme Suyu Tesisleri'nde incelemelerde bulundu. Tesisin tüm ünitelerini tek tek gezen Daire Başkanı Kaynak, tesiste görevli personel ile de görüşerek işleyiş hakkında bilgi aldı. İçme suyunun vatandaşa ulaşması öncesinde geçirdiği tüm evreleri inceleyen Kaynak, gerekli düzenlemeler hakkında da talimatlar verdi.

"Daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışıyoruz"

İçme Suyu Daire Başkanı Bircan Kaynak, "Akpınar İçme Suyu Tesislerimizde 20 adet içme suyu sondajımızla Manisa'nın yaklaşık yüzde 70'ine su veriyoruz. Aynı zamanda depolarımız, hidrofor sistemimiz, klor tanklarımız ve vana odalarımız mevcut. Tesise ait birimlerin çalıştığını gösteren bir sistemimiz de var. Herhangi bir aksaklık ya da arıza oluşması halinde burada bulunan ışıklı göstergeler yardımıyla da anında bilgi almak mümkün. Ekibimiz gece gündüz demeden var gücüyle çalışmalarını sürdürüyor. A'dan Z'ye hepimiz vatandaşlarımıza daha kaliteli ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler