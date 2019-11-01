Daire Başkanı Akbaş'tan Alaşehir'e ziyaret

01.11.2019 15:42

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, çalışmaları bizzat takip etmek ve rutin bilgilendirmelerde bulunmak amacıyla Alaşehir ilçesine program düzenledi.Öncelikle Yeşilyurt Mahallesi'ne giden Daire Başkanı Akbaş, burada hizmet vermekte olan mobil tahsilat aracında işlem yapan vatandaşlarla görüştü. Ardından ise, Yenice Mahalle Muhtarı ve Alaşehir Muhtarları Dayanışma Derneği Başkanı Şevket Çömçömoğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette Akbaş'a, Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Mustafa Korkusuz ile Toygar Mahalle Muhtarı Salih Yıldırım eşlik ettiler.

VATANDAŞ HİZMETTEN MEMNUN

Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, "Alaşehirli vatandaşlarımızla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı elde ettik. Mobil tahsilat hizmetimizle ilgili olarak bizlere olumlu geri dönüşlerde bulundular. Hizmetin kapılarına kadar gelmesinden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Ziyaretimiz vesileyle aynı zamanda muhtar olan Dernek Başkanımızla da istişarelerde bulunduk. Kayıp ve kaçak suyun önlenmesi, daha sağlıklı abonelik ve su yönetimi anlamında üzerimize düşen görev ve sorumlulukları konuştuk. Göstermiş oldukları misafirperverlik ve işbirliğinden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler