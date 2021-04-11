Daire Başkanı Akbaş, endeks okuma personeli ile sahaya çıktı

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, saha personeliyle birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarıçobanisa Mahallesi ile Sancaklıçeşmebaşı Mahallesini ziyaret etti.

MASKİ Genel Müdürlüğü Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, saha personeliyle birlikte Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarıçobanisa Mahallesi ile Sancaklıçeşmebaşı Mahallesini ziyaret etti.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il geneline daha kaliteli hizmet sunmak adına yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu amaçla Abone İşleri Daire Başkanı Talip Akbaş, endeks okuma personeli ile birlikte sahaya çıkarak incelemelerde bulundu. Şehzadeler ilçesine bağlı Aşağı ve Yukarıçobanisa ile Sancaklıçeşmebaşı Mahallelerini ziyaret eden Daire Başkanı Akbaş, mahalle sakinleriyle de sohbet etti. Kaynakların verimli kullanımını sağlamak adına bilinçli su tüketimi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Akbaş, vatandaşları özellikle kaçak su ihbarı konusunda duyarlı olmaya çağırdı. Görevlerinin hem kurumun hem de vatandaşın çıkarlarını korumak olduğunu ifade eden Akbaş, "Su kaynaklarımızı korumak ve gelecek nesillere bu kaynakları sağlıklı bir şekilde bırakmak bizlerin en büyük ve en önemli görevi. Daha kaliteli hizmet üretmek için sahadaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ayrıca vatandaşlarımızdan KAYSÜ ile ilgili gelen soruları da cevapladık. KAYSÜ'yü bildiğiniz gibi biz sadece tahakkuk ve tahsilatını yapıyor, alınan bedeli kuruşu kuruşuna ilçe belediyelerine aktarıyoruz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı