Daimler Trucks GenH2'nin kapsamlı testlerine başlıyor

Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden GenH2 Kamyon’un trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor.

CARMEDYA.COM – Daimler Trucks, bu yıl sona ermeden GenH2 Kamyon'un trafiğe açık yollarda testlerinin yapılmasını öngörürken, müşteri testlerinin de 2023 yılında başlaması planlanıyor.

Gerçekleşen testlerin ardından, ilk seri üretim GenH2 Kamyon'un 2027 yılından itibaren müşterilere teslim edilmesi hedefleniyor.

Daimler Truck AG İcra Kurulu Başkanı ve Daimler AG İcra Kurulu Üyesi Martin Daum, yapmış olduğu değerlendirmede; "Kamyonlarımızın elektrikliye geçiş sürecine ilişkin teknoloji stratejimizi tutarlılıkla sürdürüyoruz. Müşterilerimize kullanım amacına uygun olarak batarya veya hidrojen bazlı yakıt hücrelerine dayanan en iyi CO2 nötr kamyonları sunmayı amaçlıyoruz. Programa tam olarak uyuyoruz. GenH2 Kamyon için kapsamlı testlerin başlamasından çok memnunum." dedi.

Daum sözlerine şöyle devam etti: "Hidrojen bazlı yakıt hücresi güç-aktarma sistemi, geleceğin CO2 nötr uzun mesafeli kamyonlarının vazgeçilmezi olacak. Bu, teknolojiyi seri üretime geçirmek için birlikte çalıştığımız ortaklarımız tarafından da onaylandı. Buna ek olarak, Avrupa genelinde yönetimlerin karayolu yük taşımacılığında hidrojen kullanımına yönelik taahhütleri de bu teknolojiye ivme kazandıracaktır. Siyasi destek, hidrojen altyapısının geliştirilmesini teşvik etmede ve yakıt hücreli kamyonların müşterilerimiz için uygun maliyetli olmasını sağlamada önemli bir rol oynuyor."

1,2 milyon kilometrelik zorlu test

Daimler Trucks geliştirme mühendisleri GenH2 Kamyon'u, benzer bir Mercedes-Benz Actros ile aynı dayanıklılığı sağlayacak şekilde tasarlıyor. Bu, 1,2 milyon kilometre yol, 10 yıllık kullanım ömrü ve toplam 25 bin çalışma saati anlamına geliyor. Bu nedenle GenH2 Kamyon, tıpkı her yeni nesil Actros gibi son derece zorlu testlerden geçmek zorunda. Araç, sadece testin ilk birkaç haftasında zorlu kullanım koşullarında dinamometre üzerinde yüzlerce kilometre kat etti ve ayrıca pist ortamında acil frenleme veya bozuk zeminde sürüş gibi çok farklı koşullarda test edildi.

Yeni bileşenlerle tamamen yeni araç konsepti

GenH2 Kamyon, tamamen yeni tasarlanan; yakıt hücresi sistemi, elektrikli güç aktarma sistemi ve özel soğutma ünitesi gibi bileşenlere sahip. Bu bileşenlerin araç üzerindeki ağırlık ve konumu kamyon kullanım özelliklerini etkilemekte olup, mühendislerinin özellikle testler sırasında odaklandığı zorlayıcı yol koşullarının neden olduğu titreşimler, yakıt hücreli kamyonu geleneksel araçlardakinden farklı kuvvetlere maruz bırakıyor. Erken bir aşamada bu konuda kapsamlı bilgi elde etmek ve olası problemleri test aşamasında çözmek için; GenH2 prototipleri, planlanan seri üretim özellikleri olan 25 ton azami yüklü kütle ve 40 ton katar ağırlığı ile test edilmektedir.

Sıvı hidrojen çok sayıda avantaj sunuyor

Daimler Trucks, fiziksel koşullara bağlı olarak aynı depolama hacminde, gaz halindeki hidrojene kıyasla, daha yüksek enerji yoğunluğuna sahip olduğundan sıvı hidrojeni tercih ediyor. Buna bağlı olarak, sıvı hidrojenle doldurulan bir yakıt hücreli kamyon, çok daha küçük ve daha düşük basınç sayesinde daha hafif depolarla yetinebiliyor. Bu, daha büyük bir kargo alanı ve daha yüksek bir taşıma kapasitesi anlamına gelirken daha fazla hidrojen de depolanabiliyor. Tüm bunlar günün sonunda menzili arttırıyor. Bu nedenle, seri üretim GenH2 Kamyon, eşdeğer gelen dizel kamyonlar gibi, planlanması zor uzun mesafeli sürüşler ve birden fazla gün süren seferler için uygun bir yapı sergiliyor.

Daimler Trucks uzmanları, sıvı hidrojen depolama teknolojilerinin gelişimini de sürdürüyor. Mühendisler, GenH2 Kamyon'un zorlu testlerine devam ederken, yılsonuna kadar yeni depo sistemini prototiplerde kullanıma hazır hale getirmeyi planlıyor. Araçlar, seri üretim sürecine kadar, sadece sıvı hidrojen depo sistemleriyle test edilecek. O zamana kadar GenH2 Kamyon'un testlerinde bir ara çözüm olarak gaz halindeki hidrojen depo sistemi kullanılacak. Daimler Trucks, böylece gaz ve sıvı olmak üzere her iki hidrojen türünün de teknik olarak uygulanabileceğini gözler önüne serecek.

Kaynak: Carmedya.com