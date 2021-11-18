Daimler Kurum İçi Geliştirilen İlk Elektrikli Motorun Üretimini Berlin'deki Tarihi Fabrikasında Başlatacak

Daimler ( Mercedes ) firmasından 18 Kasım Perşembe günü yapılan açıklamada, tamamen kendi bünyesinde kurum içi üretilecek ilk elektrikli motor için Berlin'deki tarihi fabrikanın adres olarak belirlendiği duyuruldu. Esas olarak dizel motorlar üreten bu en eski fabrikanın zamanla atıl kalacağı ve büyük oranda istihdam kesintilerine maruz kalacağı düşünülüyordu. Firma tarafından alınan bu son kararın fabrika çalışanları tarafından sevinçle karşılandığı öğrenildi.

Daimler'in daha önce 2020 yılının Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, fabrikadaki altı silindirli dizel motor üretimine bir yıl içerisinde son verileceği duyurulmuş ve atıl kalacak personelden yazılım ve programcılık kurslarını başarıyla tamamlayanlara yeni pozisyonlar önerileceği belirtilmişti.

Fabrikaya yapılacak yatırım ile ilgili net bir rakam verilmeyen açıklamada, daha önce yapılması planlanan yatırımın altı yıl içerisinde on katına çıkarılmasının hedeflendiği bildirildi.

Berlin'deki fabrikada üretilmesi planlanan yeni elektrikli motorun eksenel-akılı motor teknolojisine sahip olduğu ve bu yılbaşında Daimler tarafından satın alınan YASA adlı bir İngiliz girişim firmasının tasarımı olduğu öğrenildi. Yeni tasarım motorun dizel motora göre çok daha hafif olduğu ve şu an piyasada olan elektrikli motorlara göre %7 daha fazla menzili olduğu belirtildi.

Fabrikanın üretim müdürü Joerg Burzer, yeni motorun üretim aşamalarının da klasik motorlara göre daha az ve basit olduğunu, dolayısıyla üretimde daha az iş gücüne ihtiyaç duyulacağını açıkladı. Burzer, burada oluşacak istihdam kaybının tam ölçeğinin ise şu anda belli olmadığını sözlerine ekledi. Motorun üretimine başlanacak tarih konusunda da açıklama yapılmadı.

Joerg Burzer, Daimler'in geçtiğimiz Mart ayında Siemens firması ile birlikte ortak kurdukları AR-GE dijital eğitim kampüsünün 2022 yılında faaliyete geçeceğini ve burada yeni istihdam olanaklarının doğacağını söyledi.

Öte yandan, şu an Berlin'deki fabrikada çalışmakta olan 2300 personelin mevcut sendika anlaşması kapsamında 2030 yılının başına kadar pozisyonlarını koruma garantisi altında oldukları öğrenildi.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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