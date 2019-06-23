Daimler, Emisyon Skandalı Yüzünden 60 Bin Aracını Daha Geri Çağırıyor

Alman Federal Motorlu Taşıma Kurumu (KBA), geçtiğimiz sene Daimler'e motor testleri sırasında yayılan zararlı parçacıkların miktarını azaltan yazılım nedeniyle, 280.000'i Almanya'da olmak üzere toplam 700.000 aracını geri çağırmasını emretmişti. Görünen o ki, bu süreç bitmedi. Zira KBA bazı araçlar için de aynı uygulamanın yapılmasını istedi.

Alman haber ajansı Bild'in bildirdiğine göre önceki geri çağırma işlemindeki araçlar, Vito, C-Class, V-Class ve GLC serileri de dahil olmak üzere bir dizi farklı modeli kapsıyordu. Geçtiğimiz gün emredilen geri çağırmada ise 2012-2015 yılları arasında üretilen Mercedes-Benz GLK 220 CDI araçları bulunuyor.

Agence France-Presse ile görüşen bir şirket sözcüsü, bilgiyi doğrularken şu sözleri kullandı: "Nisan ayından bu yana soruşturma sürüyor."

"Dieselgate" olarak da anılan bu süreç, ilk kez Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen'in dünya çapında 11 milyon araca emisyon testi aldatmalarına izin veren cihazlar taktığını 2015 yılında kabul etmesinden sonra Almanya'da patlak vermişti.