DAİMFED kuruluyor
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DAİMFED kuruluyor

DAİMFED kuruluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER), Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu'ndan istifa ettiklerini ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitler Federasyonu'nu (DAİMFED) kuracaklarını açıkladı.

Adana Kamu Müteahhitleri Derneği (AKAMDER), Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu'ndan istifa ettiklerini ve Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitler Federasyonu'nu (DAİMFED) kuracaklarını açıkladı.

AKAMDER Başkanı Mustafa Karslıoğlu, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında Anadolu Yapı Müteahhitleri Federasyonu'nun son üç yılda yönetim kurulu toplantısı yapmadığı, federasyon üyelerinin seçimden seçime hatırlandığını, en fazla 2 dönem başkanlık şartının 3 döneme çıkartıldığı gerekçeleriyle federasyondan bugün itibariyle istifa ettiklerini açıkladı.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'deki müteahhit derneklerinin birleşmesiyle en kısa sürede Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhitler Federasyonu'nu kuracaklarını söyleyen Karslıoğlu, müteahhitlerin tek çatı altında toplanacağını belirtti. - ADANA

DAİMFED kuruluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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