DAİMFED Ankara Şubesini Açtı

DAİMFED Ankara Şubesini Açtı
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Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), Ankara'da düzenlenen törenle yeni şubesini açarak sektördeki gücünü artırdı. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine ve toplumun yaşam kalitesine olan etkisine değindi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bizler iyi biliyoruz ki inşaat sektörü yalnızca beton ve demirle değil, bilgiyle, etikle, vizyonla ve güvenle ayakta durur. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini de doğrudan etkiler" dedi.

DAİMFED büyümeye devam ediyor. Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle Ankara şubesini açan DAİMFED, gücüne güç kattı.Törene Adana protokolünün yanı sıra milletvekilleri, DAİMFED yönetimi ile üyeleri ve birçok davetli katıldı.

Açılış töreni, DAİMFED yönetimi ve üyelerinin Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Anıtkabir'e çelenk sunulmasından sonra DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Açılışta konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mesleki birliklerimizin, vizyonumuzun ve ortak sorumluluğumuzun da bir göstergesi olacak. Bizler iyi biliyoruz ki inşaat sektörü yalnızca beton ve demirle değil, bilgiyle, etikle, vizyonla ve güvenle ayakta durur. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini de doğrudan etkiler. Ancak bu büyük sorumlulukla birlikte toplumdan gelen güvensizlik algısını da doğru okuyoruz"diye konuştu.

DAİMFED Ankara Şube Başkanı Dalkın Öztorun ise "DAİMFED Ankara olarak sadece sektörle bir örgütlenme değil aynı zamanda vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bir yapı olacağız. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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