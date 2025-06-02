DAİMFED Ankara Şubesini Açtı

DAİMFED Ankara Şubesini Açtı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), Ankara'da düzenlenen törenle yeni şubesini açarak sektördeki gücünü artırdı. Genel Başkan Mustafa Karslıoğlu, inşaat sektörünün Türkiye ekonomisindeki önemine ve toplumun yaşam kalitesine olan etkisine değindi.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Bizler iyi biliyoruz ki inşaat sektörü yalnızca beton ve demirle değil, bilgiyle, etikle, vizyonla ve güvenle ayakta durur. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini de doğrudan etkiler" dedi.

DAİMFED büyümeye devam ediyor. Ankara'da bir otelde düzenlenen törenle Ankara şubesini açan DAİMFED, gücüne güç kattı.Törene Adana protokolünün yanı sıra milletvekilleri, DAİMFED yönetimi ile üyeleri ve birçok davetli katıldı.

Açılış töreni, DAİMFED yönetimi ve üyelerinin Anıtkabir ziyaretiyle başladı. Anıtkabir'e çelenk sunulmasından sonra DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, Şeref Defteri'ni imzaladı.

Açılışta konuşan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, "Mesleki birliklerimizin, vizyonumuzun ve ortak sorumluluğumuzun da bir göstergesi olacak. Bizler iyi biliyoruz ki inşaat sektörü yalnızca beton ve demirle değil, bilgiyle, etikle, vizyonla ve güvenle ayakta durur. Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörü aynı zamanda toplumun yaşam kalitesini de doğrudan etkiler. Ancak bu büyük sorumlulukla birlikte toplumdan gelen güvensizlik algısını da doğru okuyoruz"diye konuştu.

DAİMFED Ankara Şube Başkanı Dalkın Öztorun ise "DAİMFED Ankara olarak sadece sektörle bir örgütlenme değil aynı zamanda vatanına, milletine ve bayrağına bağlı bir yapı olacağız. Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun" ifadelerini kullandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yakın zamanda enerji konusunda müjdelerimiz olacak

Kabine sonrası heyecanlandıran açıklama: Yakında müjdelerimiz olacak
Son müzakere sonrası Rusya'dan açıklama: Esir takasları devam edecek, belirli bölgelerde ateşkes teklif ettik

Son müzakere sonrası Rusya "Ateşkes" kelimesini telaffuz etti
DEM Parti'nin yeni Meclis Başkanvekili Pervin Buldan oldu

İşte Sırrı Süreyya Önder'in yerine geçen isim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil fotoğrafları Real Madrid'de şok etkisi yarattı: Dünya Arda Güler'e henüz hazır değil

Tatil fotoğrafları şok etkisi yarattı: Dünya Arda'ya henüz hazır değil
Sergen Yalçın'dan yeni sezonun ilk kehaneti geldi: Seneye o takım, ligin favorisi olur

Sergen'den yeni sezonun ilk kehaneti: Seneye o takım...
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı

Opsiyonu kullanılmadı! Fenerbahçe'ye dönüyor
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor
75 bini aşkın kaçak hacı adayı geri gönderildi

Hacca giden 75 bin kişi geri gönderildi
Şampiyon Galatasaray'ın yönetiminde kriz çıktı

Şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray'da beklenmedik kriz
Türk futbol tarihinde benzeri olmayan sözleşme! İşte Osimhen'in Galatasaray'dan istediği para

Galatasaray'da kalmak için servet istiyor
Ozan Akbaba ailesi için Mardin'e yerleşiyor

Ünlü oyuncudan radikal karar! İstanbul'u terk ediyor
Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi

Eski Çatalca Müftüsü'nün tayini iptal edildi! İşte yeni görevi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.