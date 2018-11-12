Ültimatom nasıl yazılır? TDK'ya göre Ültimatom mu, ultümatom mu? Ültimatom ne demek?
Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "Ültimatom". Peki, ultümatom nasıl yazılır? TDK'ya göre ültimatom mü, ultümatom mü yazılır? Ültimatom ne demek?
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