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Suudi Arabistan'da Tuhaf Defile! Kadın Manken Yerine Drone Kullandılar
Suudi Arabistan'da düzenlenen bir defilede, ülkede kadınların mankenlik yapması yasak olduğundan kadın kıyafetlerini tanıtmak için drone kullanılması, ortaya ilginç görüntüler çıkmasına sebep oldu.
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Suudi Arabistan'da Tuhaf Defile! Kadın Manken Yerine Drone Kullandılar
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