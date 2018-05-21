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İngiliz Sunucu, Sorularına Kaçamak Cevaplar Veren Savunma Bakanını Canlı Yayından Aldı
İngiltere'de yayınlanan sabah programında Savunma Bakanı Gavin Williamson'a sorduğu sorunun cevabını alamayan sunucu, kaçamak cevap verdiği için bakanı yayından aldı.
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İngiliz Sunucu, Sorularına Kaçamak Cevaplar Veren Savunma Bakanını Canlı Yayından Aldı
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