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Rusya'daki Sirkte Ayı Eğitmenine Saldırdı, Dehşet Anlarını Seyirciler Kameraya Aldı

Rusya'da bulunan sirkte, sahnedeki ayı gösteri esnasında eğitmenine saldırırken olay izleyiciler tarafından anbean kameraya alındı.

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Rusya'daki Sirkte Ayı Eğitmenine Saldırdı, Dehşet Anlarını Seyirciler Kameraya Aldı
Rusya'daki Sirkte Ayı Eğitmenine Saldırdı, Dehşet Anlarını Seyirciler Kameraya Aldı
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