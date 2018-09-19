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New York'ta Kaval Çalan Kızılderili Adam, Rakunları Çevresine Topladı
Amerika'da kaval çalan adamın etrafında onlarca rakun toplandı. Kaval çalarak rakunları etrafına toplayan kızılderili adam, çevre halkı tarafından 'rakunlu köyün kavalcısı' olarak anılıyor.
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