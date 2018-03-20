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Kulak Ağrısı Çeken Çinlinin Kulağından Onlarca Kurtçuk Çıkarıldı
Çin'de kulak ağrısı çeken hastanın kulağından çıkanların görüntülendiği video izleyenlerin ağzını açık bıraktı. Genç adamın kulağından onlarca kurtçuk çıkarıldı.
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Kulak Ağrısı Çeken Çinlinin Kulağından Onlarca Kurtçuk Çıkarıldı
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